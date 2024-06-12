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05:59, 12 июня 2024Россия

Наемников ВСУ из Польши и Грузии заметили на островах в пойме Днепра

Боец Малой: военные ВС РФ столкнулись с наемниками ВСУ на островах на Днепре

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Боец группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Малой рассказал, что военные столкнулись на островах в пойме Днепра с воюющими за Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемниками из Польши и Грузии. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, ребята встречались на островах с наемниками. Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников», — сообщил солдат.

Военный уточнил, что чаще всего наемники в рядах ВСУ действуют в рамках диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). По его мнению, серьезные боевые задачи выполняют именно украинские специальные подразделения.

Ранее в Москве заочно арестовали снайпершу из Грузии, служащую в ВСУ. Русудан Иванеишвили заочно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ — «Участие наемника в вооруженном конфликте».

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      Марина Совина
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