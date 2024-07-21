Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:53, 21 июля 2024Бывший СССР

Служба безопасности Грузии стала опрашивать участников военных действий на Украине

СГБ Грузии стала опрашивать своих солдат, воевавших на Украине

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии стала опрашивать своих солдат, вернувшихся с военных действий на Украине. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Сообщается, что граждане Грузии Надим Хмаладзе и Важа Цецадзе, участвовавшие в военном конфликте на Украине, были вызваны в СГБ по делу о «попытке государственного переворота», однако на опрос не явились. Из-за этого его проведут в Тбилисском городском суде. Отмечалось, что воевавшие на Украине не могут сообщать подробности дела из-за статуса дела «секретно».

Кроме того, СГБ опросила еще одного грузинского наемника — Лашу Чигладзе.

Ранее один из учредителей общественного движения «Единая нейтральная Грузия» Вато Шакаришвили назвал Украину политическим заложником. По его словам, эта ситуация представляет опасность для Грузии.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что помощь в восстановлении Украины является долгом страны. Он подчеркнул, грузинский и украинский народы связывают особые исторические отношения.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии констатировали провал антироссийских санкций

      Туристка сняла квартиру в Турции и наткнулась на «хозяина-извращенца»

      Служба безопасности Грузии стала опрашивать участников военных действий на Украине

      Полет французского бейсджампера в костюме ковра-самолета попал на видео

      Сотни ехавших из Монголии туристов застряли в российском регионе из-за обрушения моста

      Клуб из города Сельцо объяснил приезд бразильского футболиста-чемпиона в команду

      Эксперт оценил ситуацию на северо-западе ЛНР после взятия Розовки

      В России указали на сложность обмена осужденного на 16 лет журналиста WSJ Гершковича

      Китай и Филиппины договорились о статусе ржавого корабля

      Военный рассказал о положении ВСУ в Нью-Йорке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше