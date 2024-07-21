Служба безопасности Грузии стала опрашивать участников военных действий на Украине

СГБ Грузии стала опрашивать своих солдат, воевавших на Украине

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии стала опрашивать своих солдат, вернувшихся с военных действий на Украине. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Сообщается, что граждане Грузии Надим Хмаладзе и Важа Цецадзе, участвовавшие в военном конфликте на Украине, были вызваны в СГБ по делу о «попытке государственного переворота», однако на опрос не явились. Из-за этого его проведут в Тбилисском городском суде. Отмечалось, что воевавшие на Украине не могут сообщать подробности дела из-за статуса дела «секретно».

Кроме того, СГБ опросила еще одного грузинского наемника — Лашу Чигладзе.

Ранее один из учредителей общественного движения «Единая нейтральная Грузия» Вато Шакаришвили назвал Украину политическим заложником. По его словам, эта ситуация представляет опасность для Грузии.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что помощь в восстановлении Украины является долгом страны. Он подчеркнул, грузинский и украинский народы связывают особые исторические отношения.