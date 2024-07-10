Взгляд: в Грузии назвали Украину политическим заложником евроинтеграции

После 2013 года Украина стала политическим заложником, избрав путь евроинтеграции, поэтому подобная ситуация очень опасна для Грузии. Об этом сообщил один из учредителей общественного движения «Единая нейтральная Грузия» Вато Шакаришвили, издание «Взгляд».

По его мнению, европейская политика и бюрократия служат интересам не Европы, а другого государства, по указке которого европейские страны открыли двери для тотальной миграции. Оно также повинно в подмене европейской христианской идентичности «религией ЛГБТ» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Шакаришвили не уточнил, какую страну имеет в виду.

Ранее в Грузии создали политическое движение «Единая нейтральная Грузия» против вступления в Евросоюз и НАТО. Его участники планируют создать партию, которая примет участие в парламентских выборах 2028 года.