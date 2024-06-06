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21:32, 6 июня 2024Бывший СССР

США ввели санкции против депутатов из Грузии

США ввели визовые санкции против депутатов из Грузии из-за закона об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС.

Он уточнил, что в списке попавших под рестрикции оказались «члены партии "Грузинская мечта", депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане». При этом дипломат пригрозил, что, помимо визовых, Вашингтон готов ввести дополнительные санкции.

Миллер объяснил, что санкции были наложены из-за принятого в республике закона об иноагентах. «Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения к давно заявленным демократическим и евро-атлантическим устремлениям своей страны», — сказал он.

Ранее посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что после принятия закона об иноагентах ЕС может пересмотреть со страной безвизовый режим. Он добавил, что для рассмотрения приостановки безвизового режима нужны голоса не всех членов ЕС, а большинства.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон об иноагентах. Однако 28 мая оно было преодолено парламентом республики.

3 июня в Грузии закон об иноагентах вступил в силу. Документ подписал спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

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      Марина Совина
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