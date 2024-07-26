Дубинский: Путин мастерски выстроил ловушку ослепленному эго Зеленского

Стремление президента Украинсы Владимира Зеленского подольше удержаться у власти за счет затягивания процесса мирных переговоров стало следствием ловушки, грамотно выстроенной российским лидеров Владимиром Путиным. Это заметил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО, в Telegram-канале.

«Если подходить к договоренностям по пунктам, как того хочет Зеленский, чтобы продлить свою затянувшуюся власть — путь от зерновой сделки до границы займет годы. И это та ловушка, которую мастерски выстроил Путин ослепленному эго украинского президента», — подчеркнул парламентарий.