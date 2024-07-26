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11:49, 26 июля 2024Мир

В Кремле высказались о работе посольства США в Москве

Песков: возобновления работы посольства США в Москве пока не будет
СюжетНаселение России:

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Возобновления полномасштабной работы посольства США в Москве пока не будет. С таким утверждением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа, организованном Мастерской новых медиа.

«Никуда посольство Соединенных Штатов в Москве не возвращалось и не вернется пока, потому что де-факто у нас сейчас просто нет двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля.

В 2023 году ФСБ обвинила бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке Роберта Шонова в сборе данных о ходе специальной военной операции. По данным силовиков, Шонов с сентября собирал информацию о мобилизации в регионах России, проблемах и их влиянии на протестную активность населения в преддверии выборов президента в 2024 году, передавал ее сотрудникам политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлину и Дэвида Бернстайну и получал за это деньги.

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      Лина Пивоварова
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