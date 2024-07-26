В Одессе мужчина поджег машину соседа из-за татуировок

Нацполиция Украины: в Одессе мужчина поджег машину соседа из-за его татуировок

В Одессе мужчина поджег автомобиль соседа из-за татуировок на его теле. Об этом со ссылкой на Национальную полицию Украины сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным местных пабликов, причиной конфликта между мужчинами стала татуировка с изображением свастики. Из-за нее 22 июля они устроили словесную перепалку, после которой ночью один из них сжег соседский внедорожник Suzuki. Отмечается, что к настоящему моменту поджигатель задержан.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчины устроили драку из-за татуировки в виде свастики у одного из них. Конфликт оказался запечатлен на видео, на котором один из его участников, в частности, высказал оппоненту претензию, что тот «носит свастику» и говорит при этом на русском языке.