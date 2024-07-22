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15:54, 22 июля 2024Бывший СССР

В Одессе мужчины устроили потасовку из-за татуировки в виде свастики

В Одессе мужчины подрались из-за татуировки со свастикой у одного из них

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Одессе мужчины устроили потасовку из-за татуировки в виде свастики у одного из них. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Издание опубликовало кадры, на которых один из участников конфликта высказывает другому претензию, что тот «носит свастику» и говорит при этом на русском языке. «Говори на мове, которую вы тут позиционируете», — сказал мужчина. После этого он нанес удар по телефону, на который его снимал оппонент. Последний набросился на мужчину с кулаками.

Далее на видео последовали кадры того, как атакованный уже идет с ножом на парня с татуировкой. Убрав в конце концов нож, он пригрозил оппонентам, что они «скоро все полягут».

Ранее сообщалось, что в Хмельницком сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избил украинского военного. Причиной их конфликта стал громко прослушиваемый работниками ТЦК российский шансон.

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      Алевтина Запольская
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