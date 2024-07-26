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11:32, 26 июля 2024Россия

В России мужчина в военной форме напал на прохожих

В Рязани человек в военной форме напал на горожан, избив двоих мужчин

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Рязани неизвестный напал на прохожих, пострадали два человека. Злоумышленник был в военной форме, сообщает издание Ya62.ru.

По словам очевидицы, два молодых человека провожали девушку домой. В это время на них напал некто в военной форме. Он окрикнул горожан, а когда они не отреагировали на это, стал избивать одного из них.

«Второй откинул девушку в кусты, чтобы она не попала, и сам попал под раздачу», — пояснила россиянка. Неизвестный в военной форме сбежал, когда девушка выбежала из укрытия и стала звать на помощь.

Личность злоумышленника пока не установлена.

Ранее в Красноярске российский военнослужащий напал на знакомого с ножом. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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      Алан Босиков
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