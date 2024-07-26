В России наградили вставшего на пути террористов из Дагестана полицейского

Глава Дагестана вручил вставшему на пути террористов полицейскому орден Мужества

Глава Дагестана Сергей Меликов вручил полицейскому, раненному в ходе нападения террористов 23 июня, орден Мужества. Совместную фотографию с сержантом он опубликовал в Telegram.

23 июня в Дагестане произошло несколько нападений, в том числе на синагогу и православные храмы.

По словам Меликова, полицейский встал на пути террористов, из-за чего получил ранение. Указ о его награждении подписал президент России Владимир Путин.

Жертвами стали 22 человека, в том числе 16 сотрудников правоохранительных органов. Нападавшими оказались дети местного чиновника.