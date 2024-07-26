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17:28, 26 июля 2024Россия

В России указали на одну особенность ареста генерала Булгакова

Политолог Гращенков: арест генерала Булгакова отличался от ареста Тимура Иванова

Фото: Алексей Ерешко / ТАСС

Арест бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова отличался от ареста его бывшего коллеги Тимура Иванова. Об этом в Telegram-канале написал российский политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Как отметил Гращенков, в СМИ нет фото или видео с заседания суда, отправившего генерала Булгакова под арест. «Интересно, что в отличии от Тимура Иванова его коллегу не стали снимать в суде и делать арест публичным мероприятием», — указал на особенность задержания и ареста Булгакова политолог.

Он добавил, что россияне стали свидетелями того, как «в главном силовом ведомстве страны идут крупнейшие за всю историю чистки».

Генерал армии Дмитрий Булгаков занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы. В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России. Источник РИА Новости заявил, что Булгаков наладил поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Российский политолог Сергей Марков обвинил Булгакова в том, что из-за него россиянам пришлось скидываться военнослужащим на обувь и рации.

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