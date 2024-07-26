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15:13, 26 июля 2024Экономика

В России зафиксировали «удивительный» бум потребительских расходов

FT: в России наблюдается удивительный бум потребительских расходов

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В России зафиксировали «удивительный» бум потребительских расходов. Об этом со ссылкой на экспертов пишет Financial Times (FT).

Представители российского бизнеса сообщили, что компании реагируют на растущий экономический спрос в условиях роста популярности внутреннего туризма. Популярность внутренних авиарейсов в РФ резко увеличилась, и авиакомпаниям «впервые стало выгодно летать по России», сообщает газета. Кроме того, наблюдается рост продаж произведений искусства — в первом полугодии 2024 года в аукционных домах РФ было продано больше лотов, чем в любом другом году до 2022-го.

FT сообщает, что реальная заработная плата россиян выросла примерно на 14 процентов, а потребление товаров и услуг подскочило примерно на 25 процентов. При этом в текущем году ожидается рост доходов населения еще на 3,5 процента. «В РФ есть люди, которые до полномасштабного конфликта почти ничего не зарабатывали, и у них внезапно появились очень большие деньги», — заявил эксперт по российской экономике Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге.

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Он рассказал, что два года назад прогнозы о будущем российской экономики были совсем иными, специалисты ожидали спада, вызванного сокращением экспорта и безработицей. По мнению экономиста, одним из факторов потребительского бума стали ипотечные программы, частично субсидируемые государством. В результате люди покупали квартиры, несмотря на потрясения и санкции, а отток капитала из России замедлился, констатировал Клюге. При этом опрошенные FT эксперты считают, что рост потребительского спроса в РФ неизбежно замедлится уже осенью.

Ранее Центральный Банк России (ЦБ) повысил прогноз роста ВВП страны в 2024 году. Регулятор изменил ожидания с 2,5-3,5 процента до 3,5-4 процентов. Однако оценка роста экономики на 2025 и 2026 годы снизилась с 1-2 процентов до 0,5-1,5 процента и с 1,5-2,5 процента до 1-2 процентов соответственно. В 2027 году Центробанк ждет роста в 1,5-2,5 процента. Такую оценку объясняют растущей жесткостью рынка труда.

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