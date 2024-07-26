В российском городе из бойцов СВО сформировали отряд для патрулирования

Кожемяко: во Владивостоке из бойцов СВО сформировали отряд для патрулирования

Во Владивостоке из бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО), сформировали отряд для патрулирования. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Он пояснил, что российские военнослужащие будут патрулировать город и «ставить на место» приезжих.

«В строю участники СВО, кто отслужил в составе нашего добровольческого отряда "Тигр". Теперь их задача — вместе с правоохранительными органами, полицией и Росгвардией обеспечивать общественную безопасность и порядок в дальневосточной столице», — написал глава Приморья.

Кожемяко отметил, что аналогичные патрули появятся и в других городах Приморского края, когда отряд наберет сотрудников.

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