Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 26 июля 2024Россия

В российском городе из бойцов СВО сформировали отряд для патрулирования

Кожемяко: во Владивостоке из бойцов СВО сформировали отряд для патрулирования

Кадр: Telegram-канал Олега Кожемяко

Во Владивостоке из бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО), сформировали отряд для патрулирования. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Он пояснил, что российские военнослужащие будут патрулировать город и «ставить на место» приезжих.

«В строю участники СВО, кто отслужил в составе нашего добровольческого отряда "Тигр". Теперь их задача — вместе с правоохранительными органами, полицией и Росгвардией обеспечивать общественную безопасность и порядок в дальневосточной столице», — написал глава Приморья.

Кожемяко отметил, что аналогичные патрули появятся и в других городах Приморского края, когда отряд наберет сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области жители пристыдили чиновников за плакат в честь участника спецоперации Никиты Саблина на фоне его покосившегося дома.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан Герой России генерал Дмитрий Булгаков. В начале мобилизации его сняли с поста замминистра обороны

      Медведь утолил голод на российском кладбище и попал на видео

      На Украине отказались отменять запрет на обучение в аспирантуре по контракту

      Назван сценарий Харрис в дебатах с Трампом

      Появились подробности о загоревшемся на Красной площади человеке

      По делу экс-замминистра обороны Булгакова ранее арестовали трех россиян

      У бывшего тренера ЦСКА на ОИ в Париже украли вещи на полмиллиона евро

      Во Франции саботаж на железных дорогах парализовал работу поездов

      В российском городе из бойцов СВО сформировали отряд для патрулирования

      На Украине мужчина в ТЦК отрезал себе два пальца топором

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше