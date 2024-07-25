Россияне пристыдили чиновников за плакат в честь бойца СВО на фоне его покосившегося дома

В Тамбовской области пристыдили власти за плакат с бойцом СВО перед ветхим домом

В Тамбовской области жители пристыдили чиновников за плакат в честь бойца специальной военной операции на Украине (СВО) Никиты Саблина на фоне его покосившегося дома, пишет «Подъем».

По данным издания, о том, что военный уже не вернется с фронта стало известно в сентябре 2023 года. Бойцу было 18 лет. В 2024 году в городе Кирсанове напротив дома, где жил Саблин, появился плакат в его честь. Однако жителей возмутило, что чиновники не помогли семье участника СВО привести дом в порядок, на фоне которого теперь вывесили баннер.

В пресс-службе мэрии прокомментировали, что инициатива с плакатом принадлежит матери военнослужащего. «Баннер размещен на старом доме так, чтобы его было видно с дороги. Мама очень хочет, чтобы люди видели», — отметили в администрации города.

Со слов чиновников, на сегодняшний день дом не является жилым и используется в качестве склада для гуманитарной помощи фронту. Со временем здание планируют снести.

«Это старый дом, но построен рядом новый, и ведется его отделка. Старый они не сносят, потому что в данный момент мама военнослужащего помогает гуманитарной помощью бойцам, и она использует его как склад для гуманитарной помощи», — уточнили в мэрии.

Ранее в Дагестане появился рекламный баннер с ушедшим на СВО криминальным авторитетом Алиетдином Махмудовым. Он заявил, что фронту нужны солдаты.

