В российском городе водитель сбил выходивших из автобуса людей и попал на видео

Mash: в Петрозаводске водитель сбил выходивших из автобуса людей

В Петрозаводске водитель потерял управление и сбил людей, выходивших из автобуса. ДТП в российском городе попало на видео, соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видно, как перед виновником аварии на Лососинском шоссе перестраивается другая машина. После удара в бок авто вылетает на тротуар и врезается в двух человек, идущих к остановке. Их отбрасывает на газон.

Сведений о состоянии пострадавших граждан пока не поступало.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге грузовик столкнулся с ВАЗом, жертвами стали четыре человека. По словам водителя большегруза, он не заметил встречный автомобиль. По факту аварии организовали расследование.