Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:10, 26 июля 2024Россия

В российском регионе расширили список запрещенных для мигрантов профессий

В Самарской области расширили список запрещенных профессий для мигрантов

Фото: агентство «Москва»

Власти Самарской области расширили список профессий, в которых запретили мигрантам работать на основании патента. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вячеслав Федорищев, оно опубликовано на сайте регионального правительства.

Из документа следует, что иностранцы не смогут работать по патенту на производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения, детского питания и пищевых продуктов, а также продавать алкогольные напитки и табачные изделия.

Мигранты, помимо этого, не смогут работать в аптеках, заведения общепитах, а также торговать вне магазинов, палаток и рынков.

В феврале в Самарской области мигрантам запретили работать в двух сферах. Мигранты по патенту в регионе России лишились права работать в общественном транспорте и такси, а также в образовании — преподавать в детсадах, школах, колледжах и техникумах.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию. Его поймали при содействии Интерпола

      Глава Пентагона обеспокоился из-за самолетов России и Китая у Аляски

      Обвиняемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Стамбуле

      В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

      В российском регионе расширили список запрещенных для мигрантов профессий

      Москвичам рассказали о погоде на выходных

      В российском регионе осудили на 3,5 года многодетную мать за истязание детей

      В США разрешили возобновить полеты Falcon 9

      Девушка застала бойфренда за неожиданным занятием и рассталась с ним

      СК возбудил дело из-за взрыва на предприятии по добыче газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше