В российском регионе расширили список запрещенных для мигрантов профессий

В Самарской области расширили список запрещенных профессий для мигрантов

Власти Самарской области расширили список профессий, в которых запретили мигрантам работать на основании патента. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вячеслав Федорищев, оно опубликовано на сайте регионального правительства.

Из документа следует, что иностранцы не смогут работать по патенту на производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения, детского питания и пищевых продуктов, а также продавать алкогольные напитки и табачные изделия.

Мигранты, помимо этого, не смогут работать в аптеках, заведения общепитах, а также торговать вне магазинов, палаток и рынков.

В феврале в Самарской области мигрантам запретили работать в двух сферах. Мигранты по патенту в регионе России лишились права работать в общественном транспорте и такси, а также в образовании — преподавать в детсадах, школах, колледжах и техникумах.