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22:02, 26 июля 2024Россия

В российском регионе уничтожили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА

Фото: Unsplash

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

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