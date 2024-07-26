В российском регионе уничтожили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

