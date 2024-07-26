В российском регионе выявили случаи лихорадки Западного Нила

Минздрав: в Татарстане выявили четыре случая лихорадки Западного Нила

Четыре случая лихорадки Западного Нила выявили в Татарстане, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. В настоящее время все заболевшие получают медицинскую помощь в стационаре.

Более 80 процентов случаев заболевания в России регистрируют в регионах Южного федерального округа, уточнили в исследовательском центре.

Несколько дней назад Роспотребнадзор сообщил, что случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в центральной части России и Поволжье. Это произошло на фоне установившейся там жаркой погоды.

Лихорадка Западного Нила в большинстве случаев передается через укусы комарами, поэтому нужно предпринимать меры, чтобы этого не допустить, указали в Роспотребнадзоре.