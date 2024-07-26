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23:49, 26 июля 2024Мир

В США назвали ошибкой выдвижение Харрис

Экс-советник Госдепа Карден назвал выдвижение Харрис ошибкой демократов США
СюжетВыборы президента США 2024
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Nathan Howard / Reuters

Бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден заявил, что демократы в США совершили ошибку, выдвинув для участия в выборах на пост главы государства вице-президента Камалу Харрис. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению экс-советника Госдепа, Харрис не способна вести дебаты, а также не может произнести воодушевляющую речь. Он назвал ее выдвижение ошибкой демократов.

«Я думаю, что демократы совершили ошибку. Лучше бы они оставили (президента США Джо — прим. «Ленты.ру») Байдена», — подчеркнул он.

21 июля Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Байден подчеркнул, что останется на посту главы государства до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей.

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      Марина Совина
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