В США назвали ошибкой выдвижение Харрис

Экс-советник Госдепа Карден назвал выдвижение Харрис ошибкой демократов США

Бывший советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден заявил, что демократы в США совершили ошибку, выдвинув для участия в выборах на пост главы государства вице-президента Камалу Харрис. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению экс-советника Госдепа, Харрис не способна вести дебаты, а также не может произнести воодушевляющую речь. Он назвал ее выдвижение ошибкой демократов.

«Я думаю, что демократы совершили ошибку. Лучше бы они оставили (президента США Джо — прим. «Ленты.ру») Байдена», — подчеркнул он.

21 июля Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Байден подчеркнул, что останется на посту главы государства до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей.