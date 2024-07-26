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18:51, 26 июля 2024Мир

В США подтвердили получение Трампом пулевого ранения

NYT: Трамп был ранен пулей, а не осколками телесуфлера

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп действительно был ранен на предвыборном митинге в Пенсильвании пулей, а не осколками телесуфлера, в который также попал стрелок. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на исследование, проведенное совместно с криминалистом Университета штата Монтана Робертом Махером.

«Подробный анализ траекторий пуль, видеоматериалов, фотографий и аудиоматериалов, проведенный The New York Times, убедительно свидетельствует о том, что господин Трамп был задет первой из восьми пуль, выпущенных стрелком Томасом Круксом», — отмечается в исследовании издания.

Как отметили авторы материала, путаницу в определении источника ранения вызвали заявления ФБР, а также отсутствие отчета избирательного штаба Трампа, который указал бы на пулю.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Трамп мог быть ранен не пулей, а осколками телесуфлера, в который попала одна из пуль. При этом глава ведомства не смог дать четкого ответа на вопрос, как Томас Крукс смог сделать так много выстрелов до того, как американские спецслужбы смогли ликвидировать его. Он отметил, что ФБР «до сих пор разбирается в этом вопросе».

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      Максим Габриелян
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