Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:45, 26 июля 2024Бывший СССР

В Таджикистане обеспокоились уровнем русского языка у школьников

Саидзода: в Таджикистане обеспокоились уровнем русского языка у школьников

Фото: Aleksey Belkin / Globallookpress.com

В Таджикистане обеспокоились тем фактом, что некоторые выпускники школ в республике не владеют русским языком даже на базовом уровне. Об этом заявил министр образования и науки республики Рахим Саидзода, пишет РИА Новости.

Он сказал, что это обстоятельство «вызывает тревогу». По словам министра, школьные учителя русского языка слишком сосредоточены на грамматике. Он предложил изменить методику преподавания, сделав упор на игровое начало и интерактивное общение, чтобы максимально мотивировать школьников к изучению языка.

Саидзода добавил, что министерство переработало типовые учебные программы изучения русского языка. Сейчас в школах проходят обучающие семинары по новой программе для учителей.

Ранее Росстат раскрыл «портрет» среднестатистического международного мигранта в России. Им оказался состоящий в браке мужчина 20–24 лет без высшего образования родом из Таджикистана.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Глава инновационного предприятия хотел покончить с собой на Красной площади. Он заявил, что ему мешают обеспечивать СВО

      Шестиметровый кит подплыл по реке к российскому поселку и попал на видео

      В Испании изъяли рекордный груз кокаина

      В США подтвердили получение Трампом пулевого ранения

      У берегов Мексики произошло землетрясение

      Раскрыт способ выбрать полезный фастфуд

      Подозреваемому в убийстве Фарион избрали меру пресечения

      Меган Фокс спровоцировала слухи о беременности

      Сбер запустил серию подкастов о людях с инвалидностью

      Sierra Space провела вторые испытания надувного космического модуля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше