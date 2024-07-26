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15:21, 26 июля 2024Экономика

В Турции оценили готовность газового хаба

Глава Минэнерго Турции Байрактар: инфраструктура для газового хаба готова

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Турция приблизилась к реализации проекта по созданию на территории страны газового хаба. Готовность масштабного международного проекта в эфире телеканала A Haber оценил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар.

Он рассказал, что Турция предприняла серьезные шаги в этом направлении. В республике уже есть готовая инфраструктура для хаба, добавил министр.

Байрактар также подчеркнул, что одной из целей республики является наращивание добычи собственных нефти и газа, в том числе на уже обнаруженных месторождениях. Он отметил, что в июле в Турции было зафиксировано самое высокое потребление электричества — 60 тысяч мегаватт.

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На фоне роста спроса на энергию страна нуждается в ее новых источниках. Министр сообщил, что на следующей неделе в Турцию прибудет новая плавучая платформа, которая будет работать на Черноморском газовом месторождении.

В ноябре прошлого года Байрактар заявлял, что создание электронной площадки для торгов газом в Турции, которое власти страны обсуждают с Россией с октября 2022 года, может быть завершено в 2024 году. Глава ведомства отметил тогда, что на создание механизма торговли может потребоваться около года.

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