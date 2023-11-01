В Турции понадеялись на завершение создания газового хаба в 2024 году

Глава Минэнерго Турции: создание газового хаба может завершиться в 2024 году

Создание электронной площадки для торгов газом в Турции, которое власти страны обсуждают с Россией с октября 2022 года, может быть завершено в 2024 году. Об этом заявил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар, передает «Интерфакс».

Глава ведомства отметил, что на создание механизма торговли может потребоваться около года. В настоящее время Турция продолжает консультироваться по этому вопросу с «Газпромом» и другими партнерами. Анкара планирует вывести площадку на международный уровень.

В то же время коллега Байрактара из российского Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что для России создание турецкого газового хаба — «не больше, чем альтернативная площадка».

Инициатива создания газового хаба исходила от российского президента Владимира Путина. Проект начал обсуждаться Россией и Турций после взрывов на газопроводах «Северный поток» для компенсации потерянного объема транзита по ним. Первые законодательные решения были опубликованы в апреле 2023 года. Собеседник также рассказал, что газовый хаб носит приоритетный характер для Турции. В начале сентября Путин заявил, что надеется на скорое завершение переговоров по этому вопросу.