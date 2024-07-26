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23:45, 26 июля 2024Мир

В Венгрии рассказали об одновременном шантаже Украины и брюссельских бюрократов

МИД Венгрии: Еврокомиссия защищает не членов ЕС, а украинских шантажистов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Брюссельские бюрократы охотнее защищают украинских шантажистов, а не страны-членов ЕСВенгрию и Словакию. Такое мнение высказал на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) высказал глава МИД Петер Сийярто. Таким образом он прокомментировал отсутствие реакции со стороны властей Евросоюза на то, что Украина перекрыла транзит нефти в Венгрию и Словакию.

По его словам, сейчас Евросоюз не может защитить собственных членов. Виновными он назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

Сийярто рассказал также, что созвонился со своим словацким коллегой Юраем Бланаром. «Мы согласились, что действия Украины и Еврокомиссии неприемлемы, и мы не поддадимся на шантаж из Киева или Брюсселя», — поведал глава венгерской дипломатии.

Ранее в Киеве отказались называть шантажом приостановку транзита нефти в Венгрию и Словакию. Как сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Будапешт и Братислава не способствуют миру на Украине и настаивают только на уступках России.

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      Марина Совина
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