ВС России ударили по складу с дальнобойными ракетами в Краматорске

Лебедев: ВС России поразили склад ВСУ с дальнобойными ракетами в Краматорске

Вооруженные силы (ВС) России поразили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дальнобойными ракетами в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Прилетело на склад с припасами… По предварительным данным, на складе в том числе были дальнобойные ракеты», — рассказал Лебедев.

Он добавил, что на складе также находилась одна единица реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Утром 25 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска поразили склады украинской армии с ракетами в Киевской области. Отмечалось, что на территории склада могли находиться боеприпасы с обедненным ураном.