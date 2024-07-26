Жители российского региона проснулись от падения беспилотника и сняли пожар на видео

Жители села Несветай Ростовской области сняли на видео пожар, начавшийся после падения беспилотника. Кадры опубликовало издание 161.ru в Telegram.
На ролике видно охваченную огнем территорию. Издание уточняет, что горела трава и автомобиль одного из местных жителей.
Автор ролика заявила, что ночью в селе прогремели два взрыва, которые разбудили всех жителей.
В ночь на 26 июля украинские войска попытались нанести удары по объектам в Ростовской области. Минобороны России сообщило об уничтожении четырех летательных аппаратов. Еще два беспилотника были сбиты над Курской областью.