Жители российского региона проснулись от падения беспилотника и сняли пожар на видео

В Ростовской области начавшийся после падения дрона пожар сняли на видео

Жители села Несветай Ростовской области сняли на видео пожар, начавшийся после падения беспилотника. Кадры опубликовало издание 161.ru в Telegram.

На ролике видно охваченную огнем территорию. Издание уточняет, что горела трава и автомобиль одного из местных жителей.

Автор ролика заявила, что ночью в селе прогремели два взрыва, которые разбудили всех жителей.

В ночь на 26 июля украинские войска попытались нанести удары по объектам в Ростовской области. Минобороны России сообщило об уничтожении четырех летательных аппаратов. Еще два беспилотника были сбиты над Курской областью.