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10:19, 26 июля 2024Ценности

Звезда «Папиных дочек» снялась в купальнике на отдыхе

38-летняя актриса Мирослава Карпович снялась в купальнике на Мальдивах

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Российская актриса, модель и телеведущая Мирослава Карпович снялась в откровенном образе во время отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Папины дочки» предстала на размещенных кадрах в полный рост с поднятыми руками у открытого бассейна на фоне моря. При этом 38-летняя знаменитость надела слитный черно-белый купальник с глубокими вырезами на бедрах.

В то же время артистка распустила волосы, разделив их на прямой пробор, надела белый головной убор и солнцезащитные очки.

Ранее в июле 38-летняя звезда сериала «Ранетки» Янина Студилина также похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха на Мальдивах.

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      Карина Черных
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