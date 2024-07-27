Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:57, 27 июля 2024Интернет и СМИ

Автобус с журналистами попал в ДТП после открытия Олимпиады в Париже

В Париже заполненный журналистами автобус попал в ДТП после открытия Олимпиады

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Автобус, в котором находились журналисты, попал в аварию после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщила журналистка японского издания «Ёмиури симбун» Вакако Юки, пострадавшая в ДТП, передает ТАСС.

«Автобус, совершая маневр, боком въехал в большой черный металлический столб», — рассказала пострадавшая. По ее словам, водитель автобуса был в шоке, когда увидел, что несколько человек упали на пол при столкновении.

У журналистки японского издания после аварии болит рука. Она рассказала, что в момент аварии автобус был заполнен — там не было сидячих мест. Пассажирам пришлось кричать водителю, чтобы тот открыли двери.

Оказавшиеся в транспортном средстве люди решили не ждать следующего автобуса, несмотря на дождь. Они пошли до ближайшей станции метро и добрались до места назначения.

Церемония открытия ОИ-2024 прошла в Париже вечером в пятницу, 26 июля. Ее раскритиковали в разных странах. Негативную реакцию, в частности, вызвало присутствие на церемонии трансгендеров, «которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере», писал греческий портал

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не хочу быть частью этого дерьмового шоу». Итальянский журналист попросил убежища в России после начала Олимпиады

      Названа причина прорыва плотины в Челябинской области

      Валя Карнавал обнажила ягодицы на отдыхе

      Автобус с журналистами попал в ДТП после открытия Олимпиады в Париже

      В московском фитнес-клубе произошла утечка ядовитого газа

      В Петербурге ребенок решил помочь отцу и отравился парами хлора

      Лавров прилетел в Малайзию

      Кристина Асмус сорвала съемки картины известного режиссера

      Анонсирована первая с 2011 года встреча Эрдогана и Асада

      Индия заявила о готовности помочь в разрешении конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше