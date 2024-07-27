Автобус с журналистами попал в ДТП после открытия Олимпиады в Париже

В Париже заполненный журналистами автобус попал в ДТП после открытия Олимпиады

Автобус, в котором находились журналисты, попал в аварию после церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщила журналистка японского издания «Ёмиури симбун» Вакако Юки, пострадавшая в ДТП, передает ТАСС.

«Автобус, совершая маневр, боком въехал в большой черный металлический столб», — рассказала пострадавшая. По ее словам, водитель автобуса был в шоке, когда увидел, что несколько человек упали на пол при столкновении.

У журналистки японского издания после аварии болит рука. Она рассказала, что в момент аварии автобус был заполнен — там не было сидячих мест. Пассажирам пришлось кричать водителю, чтобы тот открыли двери.

Оказавшиеся в транспортном средстве люди решили не ждать следующего автобуса, несмотря на дождь. Они пошли до ближайшей станции метро и добрались до места назначения.

Церемония открытия ОИ-2024 прошла в Париже вечером в пятницу, 26 июля. Ее раскритиковали в разных странах. Негативную реакцию, в частности, вызвало присутствие на церемонии трансгендеров, «которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере», писал греческий портал