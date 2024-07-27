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11:10, 27 июля 2024Спорт

Церемонию открытия Олимпиады назвали крахом цивилизации. Зрителей возмутили трансвеститы, изображавшие тайную вечерю

Греческий портал Pronews назвал открытие Олимпиады крахом цивилизации
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Ed Sloane / Reuters

Церемония открытия 33-х летних Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры на Западе. Об этом написал греческий портал pronews.gr.

Негативную реакцию вызвало присутствие на церемонии трансвеститов, «которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников на тайной вечере».

Это наглядно демонстрирует полный крах западной цивилизации, превращение праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров

портал pronews.gr

Фото: Ludovic Marin / Reuters

В Европарламенте выразили гнев из-за церемонии открытия ОИ-2024

Депутат Европарламента от партии «Реконкиста» Марион Марешаль возмутилась представлением. «Трудно оценить несколько удачных сцен между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами, унижением республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой, и общим уродством костюмов и хореографии», — цитирует ее РИА Новости.

Также депутат обратилась ко всем христианам мира, которые смотрят церемонию открытия ОИ-2024 и чувствуют себя оскорбленными.

Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию

Марион Марешальдепутат Европарламента

По ее мнению, случившееся — безнадежная попытка восхвалять ценности спорта на фоне грубой пропаганды woke-культуры (woke — от англ. «пробуждаться», движение также известно как SJW, «борцы за социальную справедливость»).

Как пишет украинское издание «Страна.ua», гвоздем шоу стал покрашенный в голубой цвет мужчина, который танцевал на столе. Затем на церемонии спела бородатая женщина.

Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр-2024 повесили вверх ногами

Церемония открытия 33-х летних Олимпийских игр прошла в пятницу, 26 июля, в Париже. Впервые в истории организаторы устроили ее за пределами стадиона — команды проплыли на лодках по реке Сене мимо главных достопримечательностей французской столицы, а зрителей разместили на набережных и мостах.

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В ходе церемонии таинственный персонаж вынес олимпийский флаг к сцене, расположенной у Эйфелевой башни. После этого его закрепили на флагштоке вверх ногами и подняли.

Кроме того, дикторы мероприятия перепутали Северную и Южную Кореи. Инцидент произошел во время парада делегаций. Когда сборная Южной Кореи проплывала на корабле по Сене, франкоязычный и англоязычный дикторы объявили ее как команду КНДР. При этом в субтитрах трансляции было верное обозначение.

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      Варвара Кошечкина
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