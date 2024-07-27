На церемонии открытия Олимпийских игр перепутали Кореи

Сборную Южной Кореи на церемонии открытия Игр-2024 в Париже объявили как КНДР

На церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже дикторы перепутали Кореи. Об этом сообщает Yonhap.

Инцидент произошел во время парада делегаций. Когда сборная Южной Кореи проплывала на корабле по Сене, франкоязычный и англоязычный дикторы объявили ее как команду КНДР. При этом в субтитрах трансляции было верное обозначение.

Министерство спорта Южной Кореи потребовало провести встречу с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, чтобы обсудить случившееся. «Мы также попросили министерство иностранных дел подать резкую жалобу Франции на правительственном уровне», — добавили в министерстве.

Позднее во время церемонии произошла еще одна ошибка — олимпийский флаг подняли на флагшток вверх ногами. В Греции мероприятие назвали крахом цивилизации.