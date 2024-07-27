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00:13, 27 июля 2024Спорт

Олимпийский флаг на открытии Игр в Париже повесили вверх ногами

Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр-2024 в Париже повесили вверх ногами

Фото: Cameron Spencer/Pool via Reutres

Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр-2024 в Париже повесили вверх ногами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ходе мероприятия таинственный персонаж вынес флаг к сцене возле Эйфелевой башни. После этого его неверно закрепили на флагштоке и подняли.

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Парад делегаций впервые прошел не на стадионе, а на реке Сена. Российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в параде. Они допущены до турнира в нейтральном статусе. Всего в Париже выступят 15 россиян и 17 белорусов.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры получат медали, которые содержат металлический фрагмент, взятый с Эйфелевой башни.

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      Дарья Коршунова
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