Олимпийский флаг на открытии Игр в Париже повесили вверх ногами

Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр-2024 в Париже повесили вверх ногами

Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр-2024 в Париже повесили вверх ногами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ходе мероприятия таинственный персонаж вынес флаг к сцене возле Эйфелевой башни. После этого его неверно закрепили на флагштоке и подняли.

Парад делегаций впервые прошел не на стадионе, а на реке Сена. Российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в параде. Они допущены до турнира в нейтральном статусе. Всего в Париже выступят 15 россиян и 17 белорусов.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Победители и призеры получат медали, которые содержат металлический фрагмент, взятый с Эйфелевой башни.