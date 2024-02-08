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14:13, 8 февраля 2024Спорт

Представлены медали Олимпийских игр-2024

В Париже представили медали Олимпийских игр-2024 с фрагментами Эйфелевой башни
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Париже представили медали Олимпийских игр-2024. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Награды всех достоинств содержат в себе металлический фрагмент, взятый с Эйфелевой башни. Поверх вставки в виде шестиугольника нанесена эмблема турнира.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

Летние олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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      Дарья Коршунова
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