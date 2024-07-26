В Париже началась церемония открытия Олимпийских игр-2024

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр-2024 началась в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Церемония стартовала в 20:30 по московскому времени. Она впервые проходит не на стадионе, а на реке Сена. Хедлайнерами мероприятия станут знаменитые певицы Селин Дион и Леди Гага, которые исполнят песню Эдит Пиаф La Vie en rose.
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Россияне и белорусы допущены до турнира в нейтральном статусе. Всего в Париже выступят 15 российских и 17 белорусских спортсменов.