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16:26, 25 июля 2024Культура

На открытии Олимпиады в Париже споют Селин Дион и Леди Гага

Селин Дион и Леди Гага споют песню Эдит Пиаф на открытии Олимпиады в Париже
Селин Дион

Селин Дион. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Известные певицы Селин Дион и Леди Гага приглашены на церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. Об этом сообщает Independent.

26 июля, как ожидается, они двоем исполнят песню Эдит Пиаф — La Vie en rose. Певицы уже успели приехать в Париж. У них также прошла репетиция песни Эдит Пиаф.

RTL уточняет, что для Дион были приложены все усилия, чтобы она была спокойна перед своим возвращением к работе после перерыва. Певица прибыла в Париж на частном самолете из своего дома в Лас-Вегасе и остановилась в отеле на Елисейских полях. Предполагается, что за появление на сцене ей заплатят 2 миллиона долларов.

В конце 2022 года канадская певица сообщила о редком неврологическом заболевании — синдроме мышечной скованности (SPS). Тогда же Дион рассказала, что живет с постоянными спазмами, которые сопровождаются сильными болями.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля на реке Сене. Мероприятие должно стать одним из самых масштабных, когда-либо проводившихся во Франции. Игры, как ожидается, будут смотреть больше половины населения планеты — около 4 миллиардов зрителей. 22 города и 40 площадок должны провести 878 соревнований по 54 различным дисциплинам.

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      Варвара Кошечкина
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