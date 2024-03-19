Селин Дион рассказала о жизни с постоянными болями

Певица Дион назвала синдром мышечной скованности тяжелейшим испытанием

Канадская певица Селин Дион рассказала о жизни с синдромом мышечной скованности. В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она назвала болезнь одним из самых главных испытаний.

Она напомнила, что в 2022 году у нее диагностировали синдром мышечной скованности, характеризующийся постоянными спазмами, которые сопровождаются сильными болями. «Преодоление этого аутоиммунного заболевания стало одним из тяжелейших испытаний в моей жизни, но я остаюсь уверенной, что однажды вернусь на сцену и буду жить как можно более нормальной жизнью», — написала она.

Дион также выразила поддержку другим людям с таким синдромом. «Знайте, что у вас все получится! У нас все получится!» — заявила певица.

В феврале Дион впервые за долгое время появилась на публике, посетив церемонию вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. Она вышла на сцену и объявила победителя в номинации «Альбом года».