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12:31, 19 марта 2024Забота о себе

Селин Дион рассказала о жизни с постоянными болями

Певица Дион назвала синдром мышечной скованности тяжелейшим испытанием

Фото: Graham Hughes / Globallookpress.com

Канадская певица Селин Дион рассказала о жизни с синдромом мышечной скованности. В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она назвала болезнь одним из самых главных испытаний.

Она напомнила, что в 2022 году у нее диагностировали синдром мышечной скованности, характеризующийся постоянными спазмами, которые сопровождаются сильными болями. «Преодоление этого аутоиммунного заболевания стало одним из тяжелейших испытаний в моей жизни, но я остаюсь уверенной, что однажды вернусь на сцену и буду жить как можно более нормальной жизнью», — написала она.

Дион также выразила поддержку другим людям с таким синдромом. «Знайте, что у вас все получится! У нас все получится!» — заявила певица.

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В феврале Дион впервые за долгое время появилась на публике, посетив церемонию вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. Она вышла на сцену и объявила победителя в номинации «Альбом года».

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      Александра Лисица
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