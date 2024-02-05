Неизлечимо больная Селион Дион впервые за долгое время появилась на публике
Неизлечимо больная певица Селин Дион впервые за долгое время появилась на публике, посетив церемонию вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.
55-летняя звезда вышла на сцену и объявила победителя в номинации «Альбом года». «Спасибо всем, я люблю вас. Когда я говорю, что счастлива быть здесь, я действительно говорю это от всего сердца», — заявила артистка.
Появление Дион встретили аплодисментами. Певицу сопровождал ее сын Рене-Чарльз.
В 2023 году певица потеряла контроль над своим телом из-за диагностированного у нее синдрома мышечной скованности. Сестра артистки Клодетт Дион сообщила СМИ, что от малоизученного недуга Селин пока не изобретено лекарства.
До этого Дион отменила концерты в Европе из-за заболевания, объяснив, что намерена посвятить время лечению.