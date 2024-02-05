Неизлечимо больная Селион Дион впервые за долгое время появилась на публике

Неизлечимо больная певица Селин Дион появилась на премии «Грэмми»

Неизлечимо больная певица Селин Дион впервые за долгое время появилась на публике, посетив церемонию вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

55-летняя звезда вышла на сцену и объявила победителя в номинации «Альбом года». «Спасибо всем, я люблю вас. Когда я говорю, что счастлива быть здесь, я действительно говорю это от всего сердца», — заявила артистка.

Появление Дион встретили аплодисментами. Певицу сопровождал ее сын Рене-Чарльз.

В 2023 году певица потеряла контроль над своим телом из-за диагностированного у нее синдрома мышечной скованности. Сестра артистки Клодетт Дион сообщила СМИ, что от малоизученного недуга Селин пока не изобретено лекарства.

До этого Дион отменила концерты в Европе из-за заболевания, объяснив, что намерена посвятить время лечению.

