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14:15, 24 июля 2024Культура

Раскрыт гонорар Селин Дион за исполнение одной песни на открытии Олимпиады

Селин Дион получит 2 миллиона долларов за выступление на открытии Олимпиады

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Канадская певица, автор песен и композитор Селин Дион, которая страдает от синдрома мышечной скованности («синдром жесткого человека»), получит 2 миллиона долларов за выступление на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом стало известно Page Six.

Предположительно, артистка исполнит одну песню. Подчеркивается, что выход Дион на сцену в конце этой недели станет ее первым публичным выступлением за многие годы.

Ранее сообщалось, что Селин Дион планирует выступить в Лас-Вегасе с концертом в ноябре.

Синдром мышечной скованности — это редкий неврологический синдром, при котором у пациента нарастает общая скованность мышц. Повышение мышечного тонуса может вызывать болезненные спазмы.

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      Варвара Кошечкина
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