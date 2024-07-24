Раскрыт гонорар Селин Дион за исполнение одной песни на открытии Олимпиады

Селин Дион получит 2 миллиона долларов за выступление на открытии Олимпиады

Канадская певица, автор песен и композитор Селин Дион, которая страдает от синдрома мышечной скованности («синдром жесткого человека»), получит 2 миллиона долларов за выступление на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом стало известно Page Six.

Предположительно, артистка исполнит одну песню. Подчеркивается, что выход Дион на сцену в конце этой недели станет ее первым публичным выступлением за многие годы.

Ранее сообщалось, что Селин Дион планирует выступить в Лас-Вегасе с концертом в ноябре.

Синдром мышечной скованности — это редкий неврологический синдром, при котором у пациента нарастает общая скованность мышц. Повышение мышечного тонуса может вызывать болезненные спазмы.