Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:30, 6 июля 2024Культура

Страдающая от мышечной скованности Селин Дион выступит в Лас-Вегасе

The Sun: страдающая от «синдрома жесткого человека» Селин Дион даст концерт

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Канадская певица, автор песен и композитор Селин Дион, которая страдает от синдрома мышечной скованности («синдром жесткого человека»), планирует выступить в Лас-Вегасе с концертом в ноябре. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что Дион хочет провести 70-минутное выступление. В течение последних восьми месяцев она работала со специалистами, чтобы восстановить голос. При этом концерты могут отложить, если состояние певицы ухудшится.

Синдром мышечной скованности — это редкий неврологический синдром, при котором у пациента нарастает общая скованность мышц. Повышение мышечного тонуса может вызывать болезненные спазмы.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

В июне Дион рассказала об умении носить понравившуюся обувь любого размера.

В том же месяце невролог Аманда Пике из Университета Колорадо, диагностировавшая у Дион синдром мышечной скованности, сообщила, что во время самых тяжелых приступов у Дион спазмы возникают в ногах или туловище — груди, животе и спине.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      На насосной станции в Волгограде произошел взрыв. Жертвами стали два человека, еще несколько находятся под завалами

      Завершена интеграция российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab

      Контрактникам из Дагестана в пять раз увеличат выплату за службу в зоне СВО

      Вяльбе оценила отказ российских борцов от участия в ОИ-2024

      В Бурятии выросло число отравившихся едой из кафе

      Водитель грузовика получил ранение при атаке украинского дрона в приграничном регионе

      В Волгограде после взрыва на насосной станции создали оперштаб

      Президент Грузии увидела угрозу для страны после переноса военных учений с США

      Отравившаяся роллами россиянка рассказала о тараканах в помещении кафе

      Жителям российского региона из-за жары временно отключат свет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше