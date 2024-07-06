Страдающая от мышечной скованности Селин Дион выступит в Лас-Вегасе

The Sun: страдающая от «синдрома жесткого человека» Селин Дион даст концерт

Канадская певица, автор песен и композитор Селин Дион, которая страдает от синдрома мышечной скованности («синдром жесткого человека»), планирует выступить в Лас-Вегасе с концертом в ноябре. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что Дион хочет провести 70-минутное выступление. В течение последних восьми месяцев она работала со специалистами, чтобы восстановить голос. При этом концерты могут отложить, если состояние певицы ухудшится.

Синдром мышечной скованности — это редкий неврологический синдром, при котором у пациента нарастает общая скованность мышц. Повышение мышечного тонуса может вызывать болезненные спазмы.

В июне Дион рассказала об умении носить понравившуюся обувь любого размера.

В том же месяце невролог Аманда Пике из Университета Колорадо, диагностировавшая у Дион синдром мышечной скованности, сообщила, что во время самых тяжелых приступов у Дион спазмы возникают в ногах или туловище — груди, животе и спине.