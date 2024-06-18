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09:26, 18 июня 2024Забота о себе

Врач рассказала о редкой болезни Селин Дион

Невролог Пике сравнила боли у Селин Дион с икроножной судорогой во всем теле

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Невролог Аманда Пике из Университета Колорадо, диагностировавшая у канадской певицы Селин Дион синдром мышечной скованности, выразила надежду на то, что осведомленность об этом заболевании поможет найти лекарство от него. О редкой болезни певицы она рассказала в беседе с People.

Врач сравнила редкое аутоиммунное неврологическое заболевание Дион с отсутствием тормозов у нервной системы — она не передает мышцам сигналов о покое, что приводит к гипервозбудимости. Мышечные спазмы обычно проявляются в горле и ногах, что приводит к трудностям с дыханием и ходьбой, проблемам со зрением и тяжелым приступам боли, во время которых тело становится жестким, как доска.

Во время самых тяжелых приступов у Дион спазмы возникают в ногах или туловище — груди, животе и спине, добавила Пике. «Большинство людей в своей жизни сталкивались с судорогой икроножной мышцы. Итак, представьте, что задета не только эта мышца, но и все мышцы тела, и это может быть чрезвычайно неприятно и чрезвычайно болезненно», — отметила врач. По ее словам, приступы могут длиться от нескольких минут до нескольких часов.

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Невролог обратила внимание на то, что симптомы синдрома мышечной скованности нарастают постепенно, из-за чего диагноз Дион поставили через 17 лет после того, как она впервые начала замечать признаки заболевания. По ее словам, болезнь еще недостаточно изучена, а официального лекарства от нее нет.

Ранее Дион рассказала о жизни с синдромом мышечной скованности. «Преодоление этого аутоиммунного заболевания стало одним из тяжелейших испытаний в моей жизни, но я остаюсь уверенной, что однажды вернусь на сцену и буду жить как можно более нормальной жизнью», — написала она. Певица также напомнила, что заболевание у нее диагностировали в 2022 году.

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      Александра Лисица
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