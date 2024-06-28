Селин Дион рассказала об умении носить обувь любого размера

Певица Селин Дион рассказала, что носит понравившуюся обувь любого размера

Канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион рассказала об умении носить понравившуюся обувь любого размера. Об этом она рассказала в своем фильме под названием I am: Celine Dion («Я: Селин Дион»), вышедшем на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

56-летняя знаменитость рассказала, что испытывает большую любовь к обуви. Вследствие этого, по словам звезды, если в магазине нет нужного ей размера изделий, она покупает любой имеющийся и учится в нем ходить.

«Каждый раз, когда я шла в магазин и мне нравились эти туфли, я говорила, что заставлю их удачно сидеть на мне и буду ходить именно в них. Обувь нужна мне, а не я ей. Я работала с изделиями так, чтобы ходить в них. Потому что я люблю этот элемент одежды», — заключила она.

Ранее Селин Дион оголила грудь на съемке для модного журнала.