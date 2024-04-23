56-летняя Селин Дион оголила грудь в съемке для модного журнала

Певица Селин Дион снялась в откровенном образе для французского журнала Vogue

Канадская певица, автор песен, актриса и композитор Селин Дион снялась в откровенном образе для модного журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице французского издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом снимке 56-летняя знаменитость предстала в расстегнутой рубашке и шортах, надетых поверх капроновых колготок. Во время съемки она приподняла левую руку, прикрыв правой оголенную грудь.

«Для меня большая честь сниматься для Vogue France. Я очень горжусь тем, что в 55 лет попросили раскрыть свою красоту. А что такое красота? Красота — это ты, это я, это то, что внутри, и наши мечты. Сегодня я женщина, которая чувствует себя сильной. День за днем», — призналась исполнительница в интервью.

В 2022 году врачи диагностировали у Селин Дион синдром мышечной скованности — редкую патологию, проявляющуюся постоянно нарастающей общей скованностью мышц. Позже стало известно, что певица потеряла контроль над своим телом из-за болезни. Родственница исполнительницы рассказала журналистам, что Дион не удается контролировать мышечные спазмы, а ее близкие не могут помочь ей облегчить боль.