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12:27, 27 июля 2024Россия

Близ российского курортного города произошло землетрясение

В 68 километрах от Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,9
СюжетЗемлетрясение в Кузбассе

Фото: George Zakharchuk / Russian Look / Globallookpress.com

В 68 километрах от Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки зафиксировали в Краснодарском крае в девяти километрах от Туапсе. Очаг залегал на глубине пяти километров.

Как уточнил оперштаб региона в Telegram-канале, эпицентр землетрясения близ курортного города находился в море. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее на Кузбассе частично обрушилась одна из шахт во время землетрясения, момент обвала попал на видео. Толчки магнитудой 4,5 произошли в километре от Таштагольского месторождения.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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