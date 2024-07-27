Близ российского курортного города произошло землетрясение

В 68 километрах от Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,9

В 68 километрах от Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки зафиксировали в Краснодарском крае в девяти километрах от Туапсе. Очаг залегал на глубине пяти километров.

Как уточнил оперштаб региона в Telegram-канале, эпицентр землетрясения близ курортного города находился в море. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее на Кузбассе частично обрушилась одна из шахт во время землетрясения, момент обвала попал на видео. Толчки магнитудой 4,5 произошли в километре от Таштагольского месторождения.