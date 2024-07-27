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13:51, 27 июля 2024Экономика

Более сотни населенных пунктов остались без света в регионе России

В Дагестане 130 населенных пунктов и частично два города остались без света

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Дагестане более ста населенных пунктов остались без электроэнергии. Об этом сообщило республиканское управление МЧС на своем сайте.

По информации министерства, без света остались 130 сел, девять муниципальных пунктов, а также частично два города — Махачкала и Буйнакск.

Под отключение света всего попадают 62 366 человек. К работам по восстановлению электроснабжения привлечены 11 бригад и 44 специалиста Дагэнерго.

Ранее более пяти тысяч жителей Курской области остались без света из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Украинский коптер сбросил взрывное устройство в поселке Глушково, в связи с чем повреждения получили линии электропередачи.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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