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15:11, 27 июля 2024Россия

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области

ТАСС: Су-34 упал в Волгоградской области при выполнении планового полета
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет, cамолет упал в безлюдной местности.

По данным Министерства обороны России, предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. На месте падения самолета работает комиссия ВКС России.

Утром в четверг, 25 июля, стало известно о крушении вертолета Ми-28 в Жиздринском районе регионе Калужской области. Причиной крушения ударного вертолета также назвали техническую неисправность.

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      Екатерина Подвигина
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