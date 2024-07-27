ТАСС: Су-34 упал в Волгоградской области при выполнении планового полета

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет, cамолет упал в безлюдной местности.

По данным Министерства обороны России, предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. На месте падения самолета работает комиссия ВКС России.

Утром в четверг, 25 июля, стало известно о крушении вертолета Ми-28 в Жиздринском районе регионе Калужской области. Причиной крушения ударного вертолета также назвали техническую неисправность.