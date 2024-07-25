Власти раскрыли подробности крушения вертолета Ми-28 в Калужской области

Глава Жиздринского района Барыбин: Ми-28 упал в лесу около деревни Кленки

Вертолет Ми-28 упал в лесном массиве Калужской области. Об этом, раскрывая подробности об авиакатастрофе, сообщил глава Жиздринского района региона Александр Барыбин, его цитирует ТАСС.

«Службы только выехали, пробуют туда добраться. Это лесной массив. Кленки там такая деревушка есть», — уточнил глава района, подчеркнув, что более подробной информации о случившемся пока нет.

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области утром в четверг, 25 июля. Как уточнял губернатор Владислав Шапша, Ми-28 рухнул в Жиздринском районе региона. На месте работает опергруппа.

Как впоследствии уточнили в Минобороны, борт потерпел крушение во время планового полета. Вертолет рухнул в безлюдной местности, из-за чего разрушений на земле не зафиксировали. Членов экипажа, находившихся на борту Ми-28, спасти не удалось. Причиной случившегося в ведомстве назвали техническую неисправность.