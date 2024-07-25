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07:39, 25 июля 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности крушения Ми-28 в Калужской области

Минобороны: вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового полета

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Вертолет Ми-28, который упал в Калужской области, потерпел крушение во время планового полета. Подробности о случившемся сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Там уточнили, что вертолет рухнул в безлюдной местности, из-за чего разрушений на земле не зафиксировали. Членов экипажа, находившихся на борту Ми-28, спасти не удалось.

На месте падения вертолета, как отчитались в оборонном ведомстве, работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России. Причиной авиакатастрофы в министерстве обороны назвали техническую неисправность.

О крушении вертолета в Калужской области стало известно утром в четверг, 25 июля. Как уточнял губернатор Владислав Шапша, Ми-28 рухнул в Жиздринском районе региона. На месте работает опергруппа.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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