Минобороны России назвало причину крушения Ми-28 в Калужской области

МО: Ми-28 потерпел крушение в Калужской области из-за технической неисправности

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области из-за технической неисправности. Такую причину назвали в Минобороны России, передает ТАСС.

«Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. На месте падения вертолета работает комиссия ВКС России», — говорится в сообщении.

По информации оборонного ведомства, вертолет Ми-28 потерпел крушение во время планового полета. Он упал в безлюдной местности, из-за чего разрушений удалось избежать.

О крушении вертолета в Калужской области стало известно утром в четверг, 25 июля. Как уточнял губернатор Владислав Шапша, Ми-28 рухнул в Жиздринском районе региона. На месте работает опергруппа.