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15:58, 27 июля 2024Мир

В США рассказали о невозможности ВСУ остановить российские удары

Офицер Дэвис: российские ракеты наносят удары по всей территории Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Российские ракеты наносят удары по всей украинской территории, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут этому противодействовать. Об этом рассказал американский офицер в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Российские ракеты уже проникают по всей стране, при этом их практически невозможно остановить», — рассказал он во время беседы с профессором Чикагского университета Джоном Миршаймером.

По словам Дэвиса, Вооруженные силы России запускают с истребителей фугасные и планирующие бомбы. При этом даже при наличии американских систем противовоздушной обороны Patriot ВСУ не смогут действенно противостоять российским ударам, поскольку страны Запада не планируют предоставлять Украины большое количество снарядов.

Ранее Дэниел Дэвис сообщил об опасности со стороны ВСУ для президента Украины Владимира Зеленского. Армейское руководство может быть готово к свержению действующего украинского лидера из-за усталости от конфликта, считает американский офицер.

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      Дмитрий Попов
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