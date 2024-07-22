Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:26, 22 июля 2024Мир

В США заявили об опасности для Зеленского со стороны ВСУ

Офицер Дэвис: ВСУ хотят свергнуть Зеленского из-за усталости от конфликта
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят свергнуть президента страны Владимира Зеленского из-за усталости от военного конфликта. Об этом заявил отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в своем канале на YouTube.

«Представьте, что вы [солдат ВСУ], который сражается на фронте, где [украинская армия] несет тяжелые потери и отступает. Будете ли вы продолжать сражаться, зная, что помощь [США] закончится?» — задался вопросом военный аналитик.

Дэвис также добавил, что с российской стороны такой ситуации нет и она прямо противоположна. Он напомнил, что Республиканская партия США на данный момент имеет больше шансов на победу в президентских выборах и выступает за прекращение боевых действий.

Ранее Дэвис назвал покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа началом крайне опасного периода в стране и мире. Дэвис призвал снизить политическую ненависть, отметив, что нынешнее направление по демонизации неугодных приведет к непоправимым последствиям, в том числе на международной арене.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Две девушки погибли от сильнейших ожогов на хоррор-квесте в Махачкале. 18-летний аниматор «переборщил с бензином»

      Путин разрешил медикам передавать полиции информацию о психических расстройствах россиян

      В российской реке заметили полутораметрового крокодила

      На похоронах Фарион призвали русских убираться из Львова

      Путин подписал закон о социальных банковских вкладах

      В США назвали вероятного кандидата в вице-президенты

      Врач назвала способ избавиться от неприятного запаха пота

      Ивлеева погасила многомиллионный долг перед налоговой

      Следователи показали фото с места крушения вертолета Robinson в Якутии

      Исинбаевой отказали в получении статуса почетного члена МОК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше