В США заявили об опасности для Зеленского со стороны ВСУ

Офицер Дэвис: ВСУ хотят свергнуть Зеленского из-за усталости от конфликта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят свергнуть президента страны Владимира Зеленского из-за усталости от военного конфликта. Об этом заявил отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в своем канале на YouTube.

«Представьте, что вы [солдат ВСУ], который сражается на фронте, где [украинская армия] несет тяжелые потери и отступает. Будете ли вы продолжать сражаться, зная, что помощь [США] закончится?» — задался вопросом военный аналитик.

Дэвис также добавил, что с российской стороны такой ситуации нет и она прямо противоположна. Он напомнил, что Республиканская партия США на данный момент имеет больше шансов на победу в президентских выборах и выступает за прекращение боевых действий.

Ранее Дэвис назвал покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа началом крайне опасного периода в стране и мире. Дэвис призвал снизить политическую ненависть, отметив, что нынешнее направление по демонизации неугодных приведет к непоправимым последствиям, в том числе на международной арене.