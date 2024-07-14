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12:36, 14 июля 2024Мир

Военный из США назвал покушение на Трампа началом крайне опасного периода

Офицер США назвал покушение на Трампа началом нового опасного периода

Фото: Evan Vucci / AP

Отставной офицер вооруженных сил США Дэниел Дэвис назвал покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа началом крайне опасного периода в стране и мире. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает РИА Новости.

Дэвис сравнил случившееся с 1968 годом, когда противники расправились с Мартином Лютером Кингом-младшим и Робертом Кеннеди, однако, по его словам, ставки сегодняшнего дня значительно выше. Он сообщил, что разногласия в США имеют взрывной характер, в Европе продолжается крупный конфликт, сохраняется неопределенность в Индо-Тихоокеанском регионе. Дэвис призвал снизить политическую ненависть, отметив, что нынешнее направление по демонизации неугодных приведет к непоправимым последствиям.

Бывший президент США Дональд Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания). На кадрах трансляции было видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

Стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15.

Представители Республиканской и Демократической партий, а также ряд мировых политиков осудили стрельбу в Пенсильвании.

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      Владимир Седов
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