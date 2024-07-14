Военный из США назвал покушение на Трампа началом крайне опасного периода

Офицер США назвал покушение на Трампа началом нового опасного периода

Отставной офицер вооруженных сил США Дэниел Дэвис назвал покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа началом крайне опасного периода в стране и мире. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает РИА Новости.

Дэвис сравнил случившееся с 1968 годом, когда противники расправились с Мартином Лютером Кингом-младшим и Робертом Кеннеди, однако, по его словам, ставки сегодняшнего дня значительно выше. Он сообщил, что разногласия в США имеют взрывной характер, в Европе продолжается крупный конфликт, сохраняется неопределенность в Индо-Тихоокеанском регионе. Дэвис призвал снизить политическую ненависть, отметив, что нынешнее направление по демонизации неугодных приведет к непоправимым последствиям.

Бывший президент США Дональд Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания). На кадрах трансляции было видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

Стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15.

Представители Республиканской и Демократической партий, а также ряд мировых политиков осудили стрельбу в Пенсильвании.